Stephanie Frappart tarih yazmaya devam ediyor

Futbol dünyasının ilklerini başaran kadın hakemi Stephanie Frappart, bir kez daha adını tarihe yazdırmayı başardı.

2019’da İstanbul’da oynanan UEFA Süper Kupa’da Liverpool-Chelsea maçını yöneten Frappart, dün akşam 2022 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki Hollanda-Letonya maçında da düdük çaldı. 37 yaşındaki Fransız, bu maçla birlikte Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ilk kadın hakem oldu.

İLK KEZ TARİH YAZMIYOR

Erkek futbolunda kadınların da futbolu gayet iyi bildiğini ve hatta maçları yönetebileceğini gösteren Stephanie Frappart, 2019 yılında düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’nın finalini yönetti.

Fransa Ligue 1’de düzenli olarak görev alan Frappart, ayrıca bu sezon 2 Aralık 2020’de oynanan Juventus-Dinamo Kiev karşılaşmasında da düdük çaldı.

PIERLUIGI COLLINA ÇOK GÜVENİYOR

FIFA Hakem Komitesi Başkanı ve faal hakemlik yaptığı dönemde Türk takımlarına uğurlu geldiğine inanılan Pierluigi Collina, kadın hakemlere güvenini gösterdi.

“Bu sorumluluğu üstlenmeleri tamamen kendi hak edişleri” diyen Collina, “Daha önce erkek futbolunda önemli maçlarda görev alsalar da ilk kez FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde görev almaları gurur duyulacak bir durum” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı hakem Kateryna Monzul bu akşam oynanacak Avusturya-Faroe Adaları maçını yönetecek ve tarihte Dünya Kupası Elemeleri’nde görev alan ikinci kadın hakem olacak.