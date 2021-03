Steven Gerrard’lı Rangers tarih yazdı, 10 yıl sonra şampiyon oldu!

İngiliz efsanesi Steven Gerrard’ın çalıştırdığı İskoç takımı Rangers, 10 yıl sonra İskoçya Ligi’nde şampiyonluğunu ilan etti. Ligde oynadığı son maçta St. Mirren’i 3-0 mağlup eden Rangers, şampiyonluk için ezeli rakibi Celtic’in maçından gelecek skoru bekliyordu.

İskoçya’da son 10 yılın şampiyonu olan Celtic deplasmanda Dundee United ile karşılaştı. Ligde orta sıralarda bulunan Dundee United kalesine maç boyunca 26 şut çeken Celtic, galibiyet golünü bulamayınca maç 0-0 beraberlikle bitti.

Dünyanın en eski ve en fazla şampiyonluğu olan kulüplerinden olan Rangers, bu skorun ardından matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Rangers, tarihinde 55. lig zaferini yaşayarak ezeli rakibinin 10 yıldır süren ambargosuna da nokta koydu.

Yaklaşık 8 yıl önce ekonomik sorunlar nedeniyle ihraç edilerek en alt lige kadar düşürülen ve 5 yıl önce tekrar Premiership’e yükselen Rangers, 2018’de göreve getirilen teknik direktör Steven Gerrard ile tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

We Were Down

We Followed

We Cheered

We Cried

We Lost

We Won

We Fought

We Scored

We Celebrated

We Trusted

We Believed

We Dreamed

We Are Rangers

We Are Relentless

WE ARE CHAMPIONS#Champion55 pic.twitter.com/rDsauzrfFb

— Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021