Stjepan Tomas: Adana’nın havası bizi biraz etkiledi

Yukatel Adana Demirspor karşısında alınan 5-1'lik ağır mağlubiyetin ardından Osijek'in teknik direktörü Stjepan Tomas'tan çarpıcı açıklamalar.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor’a 5-1 yenilen Hırvatistan temsilcisi Osijek’in teknik direktörü Stjepan Tomas, “Oyunda bir bölümde bizim de yakaladığımız fırsatlar var. O anda gol atsaydık belki maç dönebilirdi. Ama maalesef burada iyi bir takım, bireysel iyi ve yetenekli oyuncular var.” dedi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor’u galibiyetten dolayı tebrik etti.

Rakibin hak ettiği bir galibiyet aldığını ifade eden Tomas, şunları dile getirdi:

“Biz de kötü başladık. Maçtan önce oyuncularla konuşuyorduk. ‘Burada güzel bir ambiyansla taraftardan baskı olacak. Önemli olan ilk 15-20 dakika gol yememek.’ diye ama maalesef olmadı kötü başladık. Bireysel hatalarla iki gol hediye verdik. Ondan sonra tekrar maça dönmek zor. Oyunda bir bölümde bizim de yakaladığımız fırsatlar var. O anda gol atsaydık belki maç dönebilirdi. Ama maalesef burada iyi bir takım, bireysel iyi ve yetenekli oyuncular var. Avrupa’da fırsat bulunca rakip bir gol atıyor.”

Tomas, sıcak havanın oyunlarını etkileyip etkilemediğine dair soruya, “Tabii ki biraz etkiledi. Çünkü Hırvatistan’da 22-25 derece hava sıcaklığı var. Biz bu havaya alışamadık. Biraz etkiledi diye düşünüyorum.” şeklinde yanıt verdi. (AA)