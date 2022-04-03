Stjepan Tomas: ‘Kırılma noktası kırmızı kart oldu’

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son maçlarda basit hatalardan dolayı gol yediklerini ifade ederek, Konyaspor karşısında 10 kişiyle zor durumda kaldıklarını söyledi.

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Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Stjepan Tomas, “Erken gol yedik. Basit hatalardan son haftalarda gol yiyoruz. Maalesef erken gol yiyince ikinci gol geldi. Ama 30. dakika bir fırsat geldi. 2-1 olsaydı maçı döndürebilirdik. Maalesef kırılma noktası Ndiaye'nin kırmızı kartı oldu. 10 kişi kalınca zor durumda kaldık. Yine de 10 kişiyle iyi bir mücadele verdik ama maalesef olmadı. Üzgünüz” dedi.