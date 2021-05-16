Süleyman Soylu uyardı, İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı, Türkiye pandemiyi unuttu

Süper Lig’de nefes nefese geçen şampiyonluk yarışında mutlu sona Beşiktaş ulaştı. Ligin son haftasında Göztepe’yi deplasmanda yenerek averajla şampiyon olan Beşiktaş, taraftarlarını sokağa döktü.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına aldırmayan Beşiktaş taraftarları, şampiyonluğu sabaha kadar kutladı. Adana Demirspor ve Giresunspor’un Süper Lig’e yükselmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler tekrarlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 12 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı “Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum” şeklindeki uyarısı hiçe sayıldı.

Açıklamasında Adana Demirspor ve Giresunspor taraftarlarının kutlamalarına da değinen Süleyman Soylu “Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı” demişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu'nun açıklamasından üç gün sonra, Süper Lig’de son hafta maçlarının oynandığı gün bir genelge yayınlamıştı. Süper Lig’de şampiyonun belli olacağı maçlar öncesinde İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarıda bulunmuştu.

Salgın hastalık nedeniyle tam kapanmanın olduğu günlerde, corona virüsü tedbirleri kapsamında şampiyonluk kutlaması için kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmemesi istenmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine de Beşiktaş taraftarlarının sokaklarda kutlama yapmalarını engelleyemedi.

İşte bazı illerde Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında yaşananlar:

SOKAKLARI ULAŞIMA KAPATTILAR

Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu ilan Beşiktaş, taraftarlarını da sokağa döktü. Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul’da havai fişekler atıldı. Beşiktaş’ta taraftarlar meşalelerle şampiyonluğu kutlarken, polis sık sık dağılmaları konusunda taraftarlara uyarılarda bulundu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin Yeşilpınar Mahallesi'nde, Beşiktaş taraftarları sokağa indi ve şampiyonluğu kutladı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen Beşiktaş taraftarları meşalelerle zaferlerini kutladı. Birçok taraftar araçları ile sokakları ulaşıma kapatarak, karşılıklı tezahüratlarla şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

İstanbul Küçükçekmece’de de Beşiktaşlılar sokağa inerek büyük coşku yaşadı. Kağıthane ilçesinde korna ve silah sesleri duyuldu.

ANKARA’DA YASAK DİNLENMEDİ

Başkent Ankara’da bazı sokak ve caddeler doldu taştı. Siyah-beyazlı taraftarlar corona virüsü tedbirlerini dinlemeyerek sokak ve caddeleri doldurdu. Kutlamalar sırasında taraftarlar meşaleler yakıp, havai fişekler attı. Polislerin uyarılarını dikkate almayan taraftarlar yine polislerin çabasının ardından dağıldı.

İZMİR’DE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Beşiktaş taraftarları İzmir Kordon'da meşaleli kutlama yaptı. Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin bitiş düdüğü itibariyle siyah-beyazlı taraftarlar Kordon'a indi. Sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlere taraftar meşalelerle kutlama yaparken, polisler olası bir olumsuzluk olmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı.

HEM TEBRİK HEM UYARI

Manisa'daki Beşiktaş taraftarları ise corona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen caddelerde şampiyonluğu kutlamak istedi. Özellikle ara sokaklarda toplanan kalabalık taraftar grubu polis ekipleri tarafından megafonla uyarılarak evlerine dağılmaları istendi.

Coşkulu taraftar grubunu hem tebrik eden polis ekipleri hem de korona virüs salgınını hatırlatarak taraftarlardan evlerine dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bazı taraftarlar korona virüs tehlikesini hiçe sayarak kalabalık gruplar halinde kutlama yaptı. Ana cadde ve ara sokaklarda sürekli olarak devriye gezen ekipler uyarılara kulak asmayan vatandaşlara da cezai işlem uyguladı.

POLİS İLE TARAFTAR ARASINDA KOVALAMACA

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş taraftarları, sokağa çıkma yasağı olmasına ve tüm uyarılara rağmen, sokağa dökülüp kutlama yapmaya çalıştı. Polis ekipleri tüm ara sokaklar ve caddeler de “Lütfen evinize dönün” anonsu yaptı ve kutlama yapanları dağıtmaya çalıştı. Şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş taraftarları, sokağa çıkma yasağı uyarılara aldırış etmeden tezahüratlarla sokakta kutlama yapmaya çalıştı. Polisin anonslarına rağmen dağılmayan gruplar arasında kovalamacalar yaşandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA AKIN ETTİ

Karabük’te Göztepe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle birlikte vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Polis ekipleri ise İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda devriye gezerek vatandaşların toplanmalarını engelledi. Bazı vatandaşlar konvoy oluşturarak araçlarıyla ilerleyerek şampiyonluğu kutladı. Evlerinin cam ve balkonlarına çıkan taraftarlar da ellerindeki Beşiktaş bayraklarıyla kutlama yaptı.

ARAÇ KONVOYLARI VE MEŞALELER İLE KUTLANDI

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar Beşiktaş'ın şampiyonluğunu araç konvoyları ve meşaleler yakarak kutladı.

Şanlıurfa'da Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu evlerinin balkonlarında, araç konvoyları ve meşaleler yakarak kutladı. Beşiktaş, deplasmanda Göztepe’yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşırken, siyah beyazlı takımın taraftarları Şanlıurfa’da şampiyonluk coşkusunu kısıtlamaya rağmen sokaklara dökülerek yaşadı.

KONVOY HALİNDE TUR

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi, korona virüs gölgesinde kutlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Van'da da maç bitiminde bir araya gelen siyah-beyazlı taraftarlar, konvoy halinde şehir merkezinde tur attı. Korona virüs nedeniyle cadde ve sokaklarda kutlama yapamayan taraftarlar, sevinçlerini konvoy eşliğinde slogan atarak gösterdi.