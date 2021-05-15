Süleyman Soylu uyarmıştı… İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Şampiyonluk’ genelgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Mayıs 2021 tarihinde Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamada “Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum” demişti.

Süleyman Soylu, açıklamasında “Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu’nun bu açıklamalarının üç gün sonra bir genelge yayınladı. Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı maçlar öncesinde İçişleri Bakanlığı, valiliklere uyarılarda bulundu. Salgın hastalık nedeniyle tam kapanmanın olduğu günlerde, corona virüsü tedbirleri kapsamında şampiyonluk kutlaması için kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmemesi istendi. Ayrıca, valiliklerden karşılaşmaların oynanacağı statlara Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.