Süleyman Soylu’dan Süper Lig’deki şampiyonluk için uyarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, TFF 1. Lig takımlarının Süper Lig’e çıktıktan sonra şehirlerinde yaptığı kutlamaların ardından 15 Mayıs Cumartesi günü Süper Lig şampiyonun belli olacağı güne dikkat çekti.

Kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılmasını işaret eden Soylu, “Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı” diye konuştu.

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Üç İstanbul takımının şampiyonluk ihtimali nedeniyle kutlamalarda bu şehrin başrol olacağını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem emniyete hem de valimize düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü neticede üç takım da İstanbul’da. Ve Türkiye’de de aynı şekilde olacak” ifadelerini kullandı.

10.5 MİLYON KİŞİYE ÇALIŞMA BELGESİ

Öte yandan Ramazan Bayramı sonrasında kontrollü normalleşme dönemine adım atacaklarını açıklayan Soylu, kapanma döneminde 945 bin 884 seyahat belgesi başvurusunu onayladıklarını, 10 milyon 544 bin 984 kişiye de çalışma izin belgesi verdiklerini belirtti.

Tedbirlerin 17 Mayıs saat 05:00’e kadar geçerli olduğunu hatırlatan Bakan Soylu “17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız” dedi.

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