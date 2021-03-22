Sumudica ‘Mourinho gelse kurtaramaz’ diyerek ayrılmıştı… İkide iki yaptı

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da çıktığı 7 maçta da galibiyet alamayarak takımdan ayrılan Rumen teknik adam Marius Sumudica istifası öncesi, “Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz” açıklamasında bulunmuştu. Sumudica’nın ayrılmasından sonra göreve gelen Bülent Uygun, takımın başında sahaya çıktığı Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarından galibiyetle ayrıldı. Uygun’dan önce 28 puanla 17’nci sırada bulunan Rizespor, iki galibiyetle puanını 34’e çıkarırken 13’üncülüğe yükseldi ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Çaykur Rizespor’da Bülent Uygunun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 8 haftalık mağlubiyet serisine evinde Hatayspor’u yenerek son veren yeşil mavili ekip; Galatasaray’ı da 17 yıl sonra deplasmanda yenmenin keyfini yaşıyor. 2003-2004 sezonunun 26’ıncı haftasında İstanbul’da Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek Süper Lig tarihinde rakibini ilk kez deplasmanda mağlup eden Çaykur Rizespor, 17 yıl sonra rakibini evinde bir kez daha mağlup etmeyi başardı.

“SEVENLERİ MUTLU EDECEĞİZ”

Bülent Uygun, deplasmanda kazanılan Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Televizyondan izleyenlerin keyif aldığı, 90 dakika futbol adına bütün yeteneklerin sergilendiği, antrenmanda çalıştığımız bütün varyasyonların hepsiyle bununla birlikte oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Bizden galibiyet isteyen Rizespor taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Futbolcu kardeşlerim gerek taktiksel, gerek yürekleriyle gerek yetenekleriyle en güzel şekilde uyguladıkları için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Kazandığımız 3 puandan dolayı mutlu olduğumuzu, daha önümüzde kazanmamız gerek maçın olduğunu ve bu yönde de çalışmalarımızın devam ederek inşallah Rizespor hak ettiği yerlere çıkartarak sevenleri mutlu edeceğiz.”

HASAN KARTAL’DAN BÜLENT UYGUN’A ÖVGÜ

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal da, teknik direktör Bülent Uygun ile çok iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, “Bülent Uygun gerçekten çok iyi elektrik aldığımız, gayet rahat konuştuğumuz bir hoca… Bülent Uygun hem takımı birleştirdi hem yönetimle de çok iyi anlaşma halinde… Sanıyorum Bülent Uygun ile daha iyi yerlere geliriz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

ANTALYA KAMPI BAŞLIYOR

Çaykur Rizespor lige verilen milli arada Antalya’da kamp yapacak. Yeşil-mavili takımın salı günü Antalya’da toplanacağı ve evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını burada sürdüreceği öğrenildi. Kampa futbolcuların aileleri de davet edildi.

Bu arada, Galatasaray maçında sakatlanan kaleci Gökhan Akkan ve hafta içinde antrenmanda sakatlanan genç file bekçisi Zafer Görgen’in sakatlığı moralleri bozdu. Milli takımlara çağrılan iki kalecinin affının isteneceği öğrenilirken, durumlarının hafta için yapılacak kontrollerden sonra netleşeceği belirtildi. Takımın Antalya kampına altyapıdan iki genç kalecinin dahil edileceği bildirildi.