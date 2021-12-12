Sumudica olay hareketinin ardından konuştu! ‘İstediğim oyuncuları alırsak…’

Sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 6-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica maç sonu tribünlere giderek yaptığı hareketi ve istifa ile ilgili oluşan gündemi değerlendirdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 6-2 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor’un 6-2 kaybettiği Kayserispor maçı sonrası tribünlere giden teknik direktör Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor atkısını öptükten sonra tribünlere “Bitti” işareti yaptı ve soyunma odasına gitti.

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica yapmış olduğu hareket ve istifa hakkında açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli hocanın yaptığı açıklama:

‘BU KULÜBÜN BİR ŞOKE İHTİYACI VAR’

“Ben sadece taraftarlarımızdan özür diledim, o hareketi bu yüzden yaptım ama bu tip durumlarda bedelini hocalar öder. Bu kulübün bir şoka ihtiyacı var. Başkanla konuşup göreceğiz. Doğru bir karar alacağımı düşünüyorum çünkü bu şekilde devam etmek çok zor.”

‘BU OYUNCULARI KİM GETİRDİYSE SORUMLULUĞU ALMALI’

“Soyunma odasında veda konuşması yapmadım. Başkanla görüşeceğim. Transfer listesini iki hafta önce verdik, şu ana kadar bir çözüm gelmedi. Yeni Malatyaspor’da devam etmemin tek yolu var o da yönetimin istediğim oyuncuları getirmesi. Yazın bu oyuncuları kim getirdiyse sorumluluğu o almalı, ben başkalarının sorumluluğunu üzerime almak istemiyorum. İstediğim oyuncuları alırsak bu ligde kalırız.”