Sumudica: Takımda bir sıkıntı var, henüz onu çözemedim

Süper Lig’in 26’ıncı haftasında sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor’da 5 maçtır henüz galibiyetle tanışamayan Marius Sumudica, ‘İkili averajı aldığımız Ankaragücü’nün bizi geçmesi zor’ ifadManşet Altıelerini kullandı. İşte Sumudica’nın açıklamalarından satır başları:

“Takımda bir sıkıntı var, henüz onu çözemedim. Üst üste son dakikalarda gol yiyoruz. Ankaragücü’nü ilk maçta 5-3 yenmiştik. İkili averajı da almış olduk. Artık Ankaragücü’nün bizi geçmesi zor. İlk geldiğimde fazla bir zamanımız olmadı 5’li sistemi çalışmak için. Oyuncularıma daha adapte olduğu bir sistemi tercih ettim. 8 gün kadar bir süre vardı, bu 8 günde oyuncularıma sistemi anlattım. Anladılar, uyguladılar.

‘BEN 5’Lİ OYNAMIYORUM 3’LÜ OYNUYORUM’

Bu 5’li de oyuncularım açıyı daha iyi veriyor, hücuma daha iyi çıkıyor. Benim ve takımın seveceği bir sistem olacağına inanıyorum. Türkiye’nin anlamadığı bir şey var; ben 5’li oynamıyorum, 3’lü oynuyorum. 5-3-2 değil, ya da 5-4-1’i tercih etmiyorum. Benim sistemim 3-5-2. Bugün ilk 11’de başlayacak oyuncularımdan istediğim tek şey vardı, mücadele etmek… Formanın hakkını verecekler. Burada daha önce diğer takımlarda görev yaptığımda kazanmıştım.”