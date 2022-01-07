Sumudica’dan Trabzonspor maçı sonrası tepki: TFF bunlara para ödemesin

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor maçı sonrasında oyuncularının mücadelesini övüp, hakem Fırat Aydınus ve VAR yönetimine tepki gösterdi. Rumen hoca, "Bu VAR'daki hakemler hiçbir şey yapmıyor, TFF bunların parasını ödemesin" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Marius Sumudica, maçtan sonra hakem Fırat Aydınus ve VAR’a tepki gösterdi!

Sözlerine oyuncuları överek başlayan Rumen teknik adam, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi savaştılar. Defansımız da çok iyi çalıştı, Trabzon'da fark yaratan oyuncular olduğunu biliyorduk. Bugün, bizim için zor oldu çünkü 11'de oynayan 6 oyuncumuz yoktu” dedi.

Sumudica, maç değerlendirmesinden sonra hakemlere büyük tepk gösterdi. Yeni Malatyaspor’un hocası, “Trabzonspor çıkar bizi 3-0 yener, ağzımı açmam, hiçbir şey söylemem ama bugün Trabzonspor bu maçı kazanmayı hak etmedi. Penaltımız verilmiyor, VAR pozisyonlara bakmıyor bile. Yazık, çok yazık” ifadelerini kullandı.

VAR’daki hakemlerin hiçbir şey yapmadığını belirten Sumudica, “Sormak istiyorum, son pozisyonda Osman kaleci ile karşı karşıya kalacaktı. Trabzonsporlu oyuncu vurdu ve düşürdü. Yüzde bir milyon penaltı, bu neden gösterilmedi. Hakeme de hakaret etmek istemiyorum. 4-5 yıl önce VAR yoktu ama şimdi var. Bu VAR’daki hakemler hiçbir şey yapmıyor, TFF bunlara para ödemesin. Kayserispor maçında da bir penaltımız verilmedi. Yine penaltı verilmedi. Kırmızı kart vardı bu maçta, ona da bakılmadı” şeklinde konuştu.