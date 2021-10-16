Sumudica’nın ilk maçında Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor’u devirdi

5 maçtır yenilen Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktörü Sumudica'nın ilk maçında son 4 maçta 10 puan toplayan Adana Demirspor'u 2-0 yendi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 9. haftasında Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

İrfan Buz sonrası göreve gelen Marius Sumudica, Malatya ekibiyle çıktığı ilk maçta galip gelmeyi başardı. 36. dakikada Tetteh ile 1-0 öne geçen konuk takım, 55. dakikada Adana Demirspor stoperi Simon Deli’nin kendi kalesine attığı golle durumu 2-0 yaptı.

Kaleci Ertaç Özbir yaptığı kurtarışlarla Adana Demirspor’un skora ortak olmasını engelledi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 4 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı ve 12 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor ise 9 puan yükseldi.

Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor, Cuma günü sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.