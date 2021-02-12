Sumudica’ya soyunma odasında sağlık ekibi müdahale etti

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Erzurumspor’a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor’da teknik direktör Marius Sumudica karşılaşmanın ardından fenalaştı.

Rumen teknik adamın yardımcısı Gabriel Margarit, maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Sumudica kendini iyi hissetmiyor. Soyunma odasında kendisine doktor müdahale ediyor” dedi. Bu sözlerin ardından beIN Sports’ta yapılan canlı yayında Rumen hocanın durumu iyi olduğu belirtildi.

Üst üste kayıplar için de konuşan Margarit, “Sürekli maç kaybediyoruz. Oyuncuların uyanıp ayağa kalkması lazım. 2-0 kabul edilebilir bir skor değil” ifadelerini kullandı.

İSTİFA KARARI ALDI, OYUNCULAR VAZGEÇİRDİ!

Sumudica 4 maçta sadece 1 puan aldığı Çaykur Rizespor’dan ayrılık kararı aldı. Bu kararını oyuncuların ileten Rumen teknik adam, oyuncuların ısrarı sonrasında istifa kararından vazgeçti!

Bu sezon Gaziantep FK’da başarılı sonuçlar alan Sumudica, yeni sözleşme konusunda anlaşmazlık yaşanınca kulüpten ayrılmıştı.

İlginizi Çekebilir MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 0-2 Erzurumspor

SUMUDICA GALİBİYET ALAMADI

Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica da çıktığı 4. lig maçında da galibiyet yüzü göremedi.

Rumen teknik adamla 4 lig maçına çıkan Rizespor; Fenerbahçe, Alanyaspor ve Erzurumspor'a yenilip, Kasımpaşa ile berabere kaldı.