Süper Amatör Küme’de 10 yıl sonra bir ilk

Kayseri Süper Amatör Küme’de 10 yıl sonra gece maçı oynandı.

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta içi mesaisinde maçlar akşam oynanıyor.

Argıncık Stadı 1 ve 2 No’lu sahalarda oynanan gece maçlarına Kayserili sporseverler ilgi gösterdi. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Kayseri için önemli bir gün olduğunu belirterek; “10 yıldır Kayseri'de gece maçı oynanmıyordu. Bunu da 10 yıl sonra ilk kez yapıyoruz. Bundan sonra da gece maçları oynanmaya devam edecek. Sümer Stadı'nda da yaz döneminde gece maçları orada oynanacak. Maç için günler önce tedbirlerimizi almıştık. Maçta herhangi bir sorun yaşanmadı. Kalite açısından yükselttik çıtayı inşallah güzel olur” dedi.

Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Yücel ise; “Spor camiasında farkındalık oluşturmak için bir şey yapmaya çalışıyoruz. Amatör camiayı elimizden geldiği kadarıyla renklendirmek için uğraşıyoruz. Başkanımızı Mutlu Önal burada özverili bir şekilde çalışıyoruz. Amatöre kattığı çok şey var. Futbol İl Temsilciliği ve Tertip Komitesi olarak arkadaşlarımızla birlikte fark yaratma adına bir şey yapmak için gece gündüz uğraşıyoruz. Gece maçı da bu farklardan biri olacak.10 yıl önce oynanan maçlara tekrardan biz can vermiş olduk böylece. Aksilik olmadan kazasız belasız atlatırız” diye konuştu.