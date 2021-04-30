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Süper Lig 39. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 39. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Güncellenme: 12:07, 30/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig 39. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig’de 39. hafta maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.

Lider Beşiktaş’ın Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçı Ali Palabıyık, Fenerbahçe’nin Erzurumspor karşılaşmasını ise Mete Kalkavan yönetecek. Öte yandan deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın maçında ise, Halis Özkahya düdük çalacak.

İşte Süper Lig’de 39. haftanın hakemleri:

  • 1 Mayıs Cumartesi
  • 20.30 | Beşiktaş-Hatayspor: Ali Palabıyık
  • 2 Mayıs Pazar
  • 16.00 | Konyaspor-Karagümrük: Bahattin Şimşek
  • 16.00 | Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
  • 16.00 | Denizlispor-Rizespor: Hüseyin Göçek
  • 20.30 | Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya
  • 3 Mayıs Pazartesi
  • 16.00 | Kasımpaşa-Alanyaspor: Ali Şansalan
  • 16.00 | Başakşehir-Ankaragücü: Halil Umut Meler
  • 16.00 | Malatyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
  • 20.30 | Fenerbahçe-Erzurumspor: Mete Kalkavan
  • 20.30 | Gaziantep FK-Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
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