Süper Lig 39. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig’de 39. hafta maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.

Lider Beşiktaş’ın Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçı Ali Palabıyık, Fenerbahçe’nin Erzurumspor karşılaşmasını ise Mete Kalkavan yönetecek. Öte yandan deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın maçında ise, Halis Özkahya düdük çalacak.

İşte Süper Lig’de 39. haftanın hakemleri:

1 Mayıs Cumartesi

20.30 | Beşiktaş-Hatayspor: Ali Palabıyık

2 Mayıs Pazar

16.00 | Konyaspor-Karagümrük: Bahattin Şimşek

16.00 | Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 | Denizlispor-Rizespor: Hüseyin Göçek

20.30 | Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya

3 Mayıs Pazartesi

16.00 | Kasımpaşa-Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 | Başakşehir-Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 | Malatyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

20.30 | Fenerbahçe-Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 | Gaziantep FK-Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu