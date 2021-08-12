Süper Lig başlıyor! SÖZCÜ yazarlarından şampiyonluk analizi

SÖZCÜ yazarları Ercan Taner, Lemi Çelik ve Bahadır Çokişler, yarın başlayacak olan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını masaya yatırdı.

SOZCU.COM.TR

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Süper Lig'de sezonun başlamasına artık sayılı gün kaldı. SÖZCÜ yazarları da bu zorlu maraton öncesi bir araya geldi. Gündemde pek çok konu vardı.

Ercan Taner, Lemi Çelik ve Bahadır Çokişler, önceliği seyircilerin dönüşüne verdi, daha sonra sorularımızı yanıtladı.

BAHADIR ÇOKİŞLER: Hayat bize yeni kurallarla yaşamayı öğretti ama kabul edemediğimiz yegane şey seyircisiz oynamaktı. Nihayet futbol seyircisi tribünlere dönüyor. Böylece futbolun bileşenleri tamamlanıyor.

ERCAN TANER: Artık maçlara seyirci alınacak. Tribünlerin yeniden dolması güzel bir şey. Bu yüzden oyuncuların üst düzey performanslar göstermesini diliyorum.

LEMİ ÇELİK: Bu yıl ligimiz çok daha çekişmeli olacak. Özellikle maçlara seyircilerin alınmasıyla birlikte futbolu sömüren değil de gerçek anlamda sevenleri yeniden göreceğiz. Ayrıca federasyon ve hakemler, mutlaka siyasetin baskısından kurtarılmalı.

TEIXEIRA FAKTÖRÜ

– En iyi transferi kim yaptı?

ERCAN TANER: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş kadrosunu koruyup Alex Teixeira gibi çok önemli bir transfer yaptı. Galatasaray tekrar oluşum içinde ama önemli olan bir oyun ezberini ortaya çıkarmaları. Fenerbahçe şu anda arayışlarına devam ediyor. Yine transferin Fenerbahçe açısından hareketleneceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un yaptığı transferler tamamen bu sezon şampiyon olmak üzerine kurgulu. Deneyimli ve önemli oyuncular aldılar. Bu oyuncuların uyumu ne kadar çabuk olursa zirve mücadelesinde o kadar iddialı olurlar.

LEMİ ÇELİK: En iyi transferleri yapan takım Trabzonspor. Gervirno, Cornelius, Hamsik ve Bruno Peres başlı başına çok önemli isimler. Sonra Beşiktaş geliyor. Ghezzal ve Rosier'ın takımda tutulması önemli. Teixeira, Talisca kadar performans gösterirse Trabzonspor ile birlikte şampiyonluğun en büyük favorisi olurlar. Ama en az bir iyi santrfora ihtiyaçları var. Galatasaray ise en dağınık ve yetersiz görünen kadroya sahip. Kulübün, Fatih Hoca'nın büyüklüğü takımı daima şampiyonluğa oynatacaktır ama oyuncu kadrosuna baktığında orta saha ve hücum hattının yetersiz olduğunu görmekteyiz. Fenerbahçe'nin forvet hattındaki eksikliği devam ediyor. İki tane çok üst düzey forvet alınmalı.

BAHADIR ÇOKİŞLER: Beşiktaş nokta transferlerle eksiklerini kapattı. Geçen sezon yaşadığı aksaklıkları gidermek için doğru isimleri aldı. Trabzonspor'un macera aramayıp yıldız transferi yapması dikkat çekti ama defansları tam oturmuş değil. Galatasaray genç isimlere yöneldi. Fatih Terim sabır istemişti. Zaten taraftar gözünde kredisi olan Terim, yeniden yapılanma döneminde de başarıyı kovalayacaktır. Fenerbahçe'nin elini kadrodaki futbolcu fazlalığı bağladı. Limit sorunu derken istenilen transferleri de yapamadılar. Adana Demirspor yaptığı yıldız transferleriyle adından söz ettirdi. Bu paraları nasıl öderler bilmiyorum ama lige renk katacakları kesin. Şampiyonlar Ligi'ne yaraşır bir golcü alırsa transferin galibi Beşiktaş'tır.

SÜPER LİG KLASİĞİ

– Şampiyonluk favoriniz kim?

ERCAN TANER: Her yeni sezona bir önceki sezonun şampiyonu avantajlı başlar. Ancak burası Süper Lig. Dört büyük arasında geçecek bir yarış olacak. Bir klasik izleyeceğiz. Beşiktaş, Trabzonspor Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev bir heyecan yaşanacak.

LEMİ ÇELİK: Trabzonspor ile birlikte Beşiktaş benim şampiyonluk favorim. Fenerbahçe, üst düzey iki santrfor alırsa yarışa ortak olur. Galatasaray için yeni transferlerin takıma uyumu ve performansı önemli.

BAHADIR ÇOKİŞLER: Her zaman son şampiyonun biraz daha şanslı olduğunu düşünenlerdenim. Oturmuş kadro ve moral-motivasyon etkili oluyor. Tranfserler ve kadro yapısı Beşiktaş'ı öne çıkarıyor. Trabzonspor da etkili bir kadro kurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray her zaman bu yarışın içinde yer alır, ‘şansları yok' demek aptallık olur. Bu sezon da çok zor olacak, şampiyonluk aslanın ağzında.

KOTA FUTBOLU İLERLETMEZ

– 8 artı 6 şeklindeki yeni yabancı sistemine nasıl bakıyorsunuz?

ERCAN TANER: Çok kötü bakıyorum… Yabancı konusu, sayısı gereksiz yere durmadan değiştiriliyor. İyi olan Türk oyuncu her takımda oynar. Gider Avrupa'ya da transfer olur. Yabancı oyuncuya böyle kota getirilmesi Türk futbolunu ilerletmez. Belirli niteliklere sahip yabancı oyuncuların transfer edilebilmesi için bir yönetmelik daha iyi olurdu.

LEMİ ÇELİK: Yeni sistemi doğru buluyorum. Hatta zamanla 5 artı 1'e bile çekilebilir. TFF'nin Riva'daki merkezini ziyaret ettim. Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas ile görüştüm. 21 yaşı altı olarak liglerimizde oynayan bir tane yerli oyuncu yok. Nasıl Ümit Milli Takım kurup A Milli'ye oyuncu yetiştireceğiz? Bu genç oyunculara şans verilmesi için bir an önce yabancı sınırı daha da aşağıya çekilmeli. Tolunay Hoca da aynı fikirde.

BAHADIR ÇOKİŞLER: Türkiye’deki en büyük sistem sistemsizlik… Her sene kurallar değişiyor, tartışılıyor. Yabancı kuralı yine değişti. Bir grup ‘rekabeti besliyor', diğerleri ‘Türk futbolunun önünü tıkıyor' diyor. Türk futbolu olarak beş yıllık bir yapılanmaya ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Bu yapılanma, sürekli değişiklikle olmaz. Benim için kadro kalitesi, Avrupa'da rekabet edecek seviyede oyuncuların ligde yer almasıdır. 8 artı 6 olacaksa da bir yaş sınırı ya da İngiltere'de olduğu gibi millilik şartı getirilebilir. Yoksa sayıların önemi yok.