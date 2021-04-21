Süper Lig ekiplerinden Alman futbolcuya yakın takip

Almanya'nın Deutsch şehrinde 17.09.1997 tarihinde dünyaya gelen orta saha oyuncusu Felix Michalz başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiriyor. 2017 yılından beri SV Heimstetten takımının formasını giyiyor. Takımına kazandırdığı puanlarla, taraftarlarının gönlünü kazanan Felix Michalz, takımı tarafından da sevilen oyuncular arasında…

Başarılı futbolcu, kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Felix Michalz, “Süper Lig kulüpleri tarafından yakından takip edildiğimi biliyorum. Gelen teklifleri değerlendireceğim” dedi. Corona virüsünün futbola etkisini değerlendiren Felix Michalz, “Geçtiğimiz dönemde koranavirüs nedeniyle uzun zaman maçlara çıkamadık. Şimdi de seyircisiz oynuyoruz. Yakın zamanda Almanya takımlarından birinde çıkan koronavirüs nedeniyle tartışmalar yaşandı. Düzenli olarak testlerimiz yapılıyor ve üst düzeyde önlemleri alıyoruz” dedi.

24 yaşında ve kariyerinin zirvesinde olan Felix Michalz, futbolcu olmaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlatıyor:

“Aslında çok küçük yaşlarımda futbolcu olmak istediğimi biliyordum. Ailemin de desteği ile futbola yöneldim ve çok küçük yaşlarda futbol oynamaya başladım. Hedefim her zaman dünya çapında adından söz ettiren, başarılı bir futbolcu olmaktı. Kariyerimi bu yönde şekillendirebildiğim ve sevdiğim işi yaptığım için çok şanslıyım. Kulübüm SV Heimstetten'nin 4 yıldır formasını giyiyorum. Geçirdiğim süre boyunca kazandırdığı deneyimler ve tecrübeler için teşekkür ediyorum.”