Süper Lig ekiplerinin transfer harcama limitleri belli oldu

Süper Lig ekiplerinin 2022-2023 sezonunun devre arası transfer dönemindeki harcama limitleri açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe’yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti. 3’üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş’ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:

Fenerbahçe A.Ş: 1.134.152.391 – 1.587.813.348

Galatasaray A.Ş: 1.104.157.487 – 1.545.820.482

Trabzonspor A.Ş: 744.527.045 – 1.042.337.863

Beşiktaş A.Ş: 700.774.651 – 981.084.511

Arabam.com Konyaspor: 206.164.520 – 288.630.328

Medipol Başakşehir FK: 286.872.606 – 401.621.648

Corendon Alanyaspor: 185.810.956 – 260.135.339

Fraport TAV Antalyaspor: 198.447.905 – 277.827.066

Vavacars Fatih Karagümrük: 133.307.309 – 186.630.232

Adana Demirspor A.Ş: 287.558.866 – 402.582.412

Demir Grup Sivasspor: 269.432.666 – 377.205.732

Kasımpaşa A.Ş: 171.317.390 – 239.844.346

Atakaş Hatayspor: 180.937.033 – 253.311.846

Yukatel Kayserispor: 136.325.484 – 190.855.678

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş: 267.841.294 – 374.977.812

Bitexen Giresunspor: 202.431.404 – 283.403.965

MKE Ankaragücü: – 236.048.959 – 330.468.543

HangiKredi Ümraniyespor: 186.694.743 – 261.372.640

İstanbulspor A.Ş: 195.247.056 – 273.345.878

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