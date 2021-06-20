Süper Lig ekiplerinin yeni gözdesi Nafican Yardımcı

Süper Lig'de sezon öncesi yaz transfer döneminde hareketlilik sürüyor. Takımlar kadrolarını güçlendirmek yolunda çalışmalarını sürdürürken gözler de yabancı kuralı sonrası yerli isimlere çevrildi.
Bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta Çorum FK formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Nafican Yardımcı, Süper Lig takımlarımın da radarına girdi.
Süper Lig'de 3 takım Nafican için Çorum FK'nın kapısını çalarken bonservisi için bilgi aldı.
Genç sol bek, Ümit Milli Takımın Avrupa Grup Eleme maçları öncesinde hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilmişti. 2001 doğumlu genç oyuncu bu sezon Çorum FK formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı.