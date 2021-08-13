Süper Lig geri dönüyor, 2021-2022 sezonu başlıyor

Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Taraftarların 1,5 yıl sonra tribünlerde sınırlı sayıda da olsa yerlerini alacağı ligde heyecan 38 hafta sürecek.

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Süper Lig’de 2021-2022 sezonu bu akşam saat 20.30’da başlıyor. Sezonun ilk santrası İstanbul’da Vodafone Park’ta yapılacak. 15 Mayıs’ta şampiyon olan Beşiktaş, 90 gün sonra lige Çaykur Rizespor maçıyla dönüyor.

20 takımlı Süper Lig’de bu sezon da 4 takım TFF 1. Lig’e düşecek. Sezonun ilk yarısı 27 Aralık’ta bitecek, ikinci yarı ise 7 Ocak 2022’de başlayacak. Sezon 22 Mayıs 2022’de sona erecek.

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TARAFTARLAR GERİ DÖNÜYOR

Corona pandemisi nedeniyle tribünlerdeki yerlerini alamayan taraftarlar, TFF’nin belirlediği kurallar doğrultusunda statlara girebilecek.

Takımlar yüzde 50 kapasiteyle taraftarlarını statlarda konuk edebilirken, deplasman takımlarının taraftarları tribünde olmayacak.

YABANCI KURALI DEĞİŞTİ

Türk futbolunun en büyük sarmalı olan yabancı kuralı, yeni sezon öncesi bir kez daha değişti. TFF’nin aldığı karar doğrultusunda takımlar 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalayabilecek. Ancak sahada en fazla 8 futbolcu aynı anda yer alabilecek.

SÜPER LİG’DE İLK HAFTA PROGRAMI

13 Ağustos Cuma

20.30 Beşiktaş – Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük – Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır

21.45 Altay – Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 Hatayspor – Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 Ağustos Pazar

19.15 M.Başakşehir – Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport Tav Antalyaspor – Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 Ağustos Pazartesi

19.15 Yeni Malatyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 DG Sivasspor – İH Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45 Giresunspor – Galatasaray: Erkan Özdamar

18 TAKIM HOCA DEĞİŞTİRMEDİ

Süper Lig 2021-2022 sezonunda takımların büyük çoğunluğu aynı teknik direktörlerle devam ederken, bazı takımlar da yeni teknik adamlarla sezona merhaba diyecek. Bu sezon 20 takımla oynanacak ligde 18 takım geçtiğimiz sezonki teknik direktörüyle yola devam edecek. 2 takım ise teknik adam değişikliğine gitti.

Bu sezon başında iki takım teknik direktör değişikliği yaptı. Fenerbahçe, Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik adam Vitor Pereira’yı takımın başına getirdi. Gaziantep FK da yeni sezona Erol Bulut ile başlayacak.

Bu sezon lige yükselen Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay, 1. Lig’den Süper Lig’e çıkardığı teknik adamlarıyla yola devam ediyor.

18 TÜRK, 2 YABANCI TEKNİK ADAM

Takımların tercihi ise Türk teknik adamlardan yana oldu. 20 Süper Lig ekibinin 18’i Türk, 2’si de yabancı teknik direktörlerle çalışacak. Fenerbahçe Vitor Pereira ile, Fatih Karagümrük de Francesco Farioli ile çalışacak.