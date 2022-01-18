Süper Lig hakeminin corona testi pozitif

TFF tarafından bir Süper Lig hakeminin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, bir Süper Lig hakeminin corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve karantina sürecinin başladığını açıkladı.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir” denildi.