Süper Lig kulüplerinin yabancı sayısı kararı belli oldu

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Ahmet Nur Çebi, takımının şampiyonluk kutlaması yapacağı gün öncesinde katıldığı canlı yayında Süper Lig’deki tüm kulüpleri yakından ilgilendiren açıklamada bulundu.

Aynı zamanda Kulüpler Birliği başkanı da olan Çebi, TRT Spor’da yaptığı konuşmasında “Yabancı oyuncu konusunda Kulüpler Birliği olarak, bütün kulüplerin ortak birleştiği nokta, bir önceki sezonun devamı, yalnız eklenen 14+2 değil, 14 sayısının devamının devamı için talebimizi federasyona ilettik. 15-20 gün evvel ilettik, herhalde değerlendireceklerdir” diyerek yabancı oyuncu sayısının aynı kalma ihtimalinin sinyalini verdi.

VAR’DAN DERT YANDI

“VAR, benim başından beri desteklediğim bir uygulamaydı ama onda da tedirginlikler başladı kulüplerde. Kullanılması insan emeğine dayandığı için, orada da eleştiriler başladı. Canı yanmamış hiçbir kulüp yok. İnsan hata yapar ama bazı meslekler var ki, çok hatayı kaldırmaz. Hassasiyet gerekir.”