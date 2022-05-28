Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon başlama tarihi…

Süper Lig’de 2022 2023 sezonunun başlangıç tarihini TFF açıkladı. Ligin yeni sezonunun başlamasını heyecanla bekleyen futbol severler başlangıç tarihini merak ediyordu. Süper Lig yeni sezonu 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

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Sezonu Trabzonspor’un şampiyon tamamlamasının ardından hem takımlar hem de taraftarlar gelecek sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı. Yeni sezona yeni transferlerle girecek takımlar Süper Lig'in gelecek sezonu için hazırlıklarına başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF tarafından yapılan duyuruya göre, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig’de ise normal sezon 14 Mayıs 2023’te tamamlanacak.

DÜNYA KUPASI ARASI VERİLECEK

21 Kasım – 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.