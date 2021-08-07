Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon için geri sayım başladı
Geçtiğimiz sezonu corona virüs salgını gölgesinde tamamlayan Süper Lig yeni sezonda tribünlere alınacak taraftarlarla "merhaba" diyecek. Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. Süper Lig'de perde Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile açılacak.
Süper Lig'de 2021 – 2022 sezonunun başlangıç tarihini TFF açıkladı. Ligin yeni sezonunun başlamasını heyecanla bekleyen futbol severler başlangıç tarihini merak ediyordu. İşte Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig yeni sezon başlama tarihi…
SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak. Ligin ilk yarısı 27 Aralık'ta sona erecek ve 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak. Sezonun bitiş tarihi ise 22 Mayıs'ta olacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
Spor Toto Süper Lig 1. Hafta Fikstürü
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
Giresunspor-Galatasaray
Hatayspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Konyaspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
Başakşehir FK-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Antalyaspor-Göztepe