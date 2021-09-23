Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe altın üç puanı kaptı

Süper Lig puan durumu bugün oynanan maçların ardından yeniden şekillendi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı haftada üç puanı hanesine yazdırarak Süper Lig puan durumunda 4. sıraya yerleşti. Süper Lig puan durumuna göre Beşiktaş ve Trabzonspor eşit puanda ligin zirvesinde yer alıyor. İşte Süper Lig puan durumu...

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Süper Lig’de 6. hafta maçları ile devam ediyor. Kritik mücadelelere sahne olan haftada Galatasaray Kayserispor karşısında şok bir yenilgi alırken, Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Ezeli rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada Fenerbahçe Giresunspor’u 2-1 ile geçerek “altın” üç puanı kaptı. İşte Süper Lig 6. hafta ardından oluşan puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU





SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

24 Eylül Cuma

20.00 Altay- Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)

26 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray -Göztepe (Türk Telekom)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)