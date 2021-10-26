Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının sona ermesiyle, İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda takımların şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olan takımda değişiklik yaşandı.

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Süper Lig’in 10. haftası geride kalırken, alınan sonuçların ardından şampiyonluk yolundaki takımlar arasındaki oranlarda da değişim yaşandı. Şampiyonluk oranlarının değişmesiyle favoriler arasında birinci sırada bulunan Fenerbahçe tahtını kaybetti. Ligin lideri Trabzonspor ve derbide kazanan Beşiktaş’ın oranı 3,20’den 2,85’e düşerken, Fenerbahçe’ye verilen 2,90’lık oran 3,20’e çıktı. Galatasaray’ın oranı ise 4,30 sonrası 5,50 olarak güncellendi.

İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 2,85 (Eski Oran: 3,20)

2,85 (Eski Oran: 3,20) Trabzonspor: 2,85 (Eski Oran: 3,20)

2,85 (Eski Oran: 3,20) Fenerbahçe: 3,20 (Eski oran: 2,90)

3,20 (Eski oran: 2,90) Galatasaray: 5,50 (Eski Oran: 4,30)