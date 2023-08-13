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Süper Lig: Sivasspor 1-1 Yılport Samsunspor

Sivasspor'un ev sahipliğinde gerçekleşen mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı. Ev sahibi takımın golünü N'Jie atarken, beraberlik golünü Samsunspor'un yeni transferi Van Drongelen kaydetti.

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Süper Lig: Sivasspor 1-1 Yılport Samsunspor

Süper Lig’in yeni ekibi Yılport Samsunspor, ilk hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sivasspor’un maçın başında bulduğu gole, Samsunspor son anlarda yanıt verdi ve iki ekip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekip Sivasspor 11. dakikada Clinton N’Jie’nin attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda beraberlik golü için baskı kuran Samsunspor, aradığı golü yeni transferi savunma oyuncusu Rick Van Drongelen ile buldu ve durumu 1-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sonuçlandı. Sivasspor ligde bir sonraki maçını Gaziantep FK deplasmanında oynayacak. Samsunspor ise, evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.

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