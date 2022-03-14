Süper Lig yayın ihalesi için TRT ve Saran Grup’tan açıklama

Saran Grup, yayın ihalesinde Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzaladığını, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye temsil ettiğini duyurdu. İhaleye dahil olan TRT de gelişmelerin ardından iki paket için teklifini TFF'ye ilettiğini açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yayın hakları için yapılan ihalede Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararı bekleniyor. BeIN’in çekildiği ihalede, öncelik hakkına sahip olan TRT ile Saran Grup’tan art arda açıklamalar geldi.

Saran Grup, 5 paket için sözleşmeleri imzaladıklarını ve TFF’ye teslim ettiklerini duyurdu. Federasyon da, Saran Grup’un imzaladığı sözleşmeye imza atarsa söz konusu paketlerin sahibi belirlenmiş olacak. Saran Grup’un ardından duyuru yapan TRT de, “TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F‘ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik” ifadelerini kullandı.

SARAN GRUP’UN AÇIKLAMASI

“Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00'ye kadar süre tanınmıştır. Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte, TFF’ye teslim etmiş bulunuyoruz. İhale sürecinde alternatif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız.”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT’ye geçtiğini açıklamıştı.

PAKETLER NE İÇERİYOR?

Paket 1A : 8’i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

: 8’i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları Paket 1B: 60 Süper Lig maçı, 4 hafta sonu derbisi (

60 Süper Lig maçı, 4 hafta sonu derbisi ( Paket 1C: 36 Süper Lig maçı, 4 hafta içi derbisi

36 Süper Lig maçı, 4 hafta içi derbisi Paket 1D : TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları Paket 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında yayını

Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında yayını Paket 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının internet TV ve GSM operatörlerinde yayını

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının internet TV ve GSM operatörlerinde yayını Paket 1E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları Paket 1F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

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