Süper Lig yolunda TFF 1. Lig’de heyecan son haftaya kaldı Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor…

TFF 1. Lig’de 33. hafta heyecanı yaşandı ve bir karşılaşma hariç diğer tüm maçlar saat 16.00’da başladı. Süper Lig’e direkt yükselmek için mücadele eden Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor ilk iki sıra için ligin son haftasında sahaya çıkacak. Üç takım da 67 puana sahip…

Eskişehirspor ve Ankaraspor’un ardından Giresunspor’a 3-0 yenilen Akhisarspor da TFF 2. Lig’e düştü.

İstanbulspor ile Altay play-off’u garantilerken, son hafta Altınordu ile Keçiörengücü 6. sıra için maçlarına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek hafta sonu oynanacak maçların programını henüz açıklanamadı.

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MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE;

Eskişehirspor 1-5 Bursaspor

Bandırmaspor 3-2 Adanaspor

Ümraniyespor 0-1 Altay

Samsunspor 3-1 Ankaraspor

İstanbulspor 1-1 Boluspor

Altınordu 3-2 Tuzlaspor

Keçiörengücü 4-1 Menemenspor

Giresunspor 3-0 Akhisarspor

Adana Demirspor 3-0 Balıkesirspor

34. HAFTA PROGRAMI