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Süper Lig yolunda TFF 1. Lig’de heyecan son haftaya kaldı Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor…

TFF 1. Lig'de Süper Lig biletini alacak takımlar son hafta belli olacak. Aynı puana sahip ve sırasıyla Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor şeklinde sıralanan takımlar 34. haftada galibiyet arayacak. İlk iki sıradaki takımlar galip gelirse Samsunspor play-off'ta mücadele edecek. Düşen 3. takım da Akhisarspor oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:08, 01/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig yolunda TFF 1. Lig’de heyecan son haftaya kaldı Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor…

TFF 1. Lig’de 33. hafta heyecanı yaşandı ve bir karşılaşma hariç diğer tüm maçlar saat 16.00’da başladı. Süper Lig’e direkt yükselmek için mücadele eden Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor ilk iki sıra için ligin son haftasında sahaya çıkacak. Üç takım da 67 puana sahip…

Eskişehirspor ve Ankaraspor’un ardından Giresunspor’a 3-0 yenilen Akhisarspor da TFF 2. Lig’e düştü.

İstanbulspor ile Altay play-off’u garantilerken, son hafta Altınordu ile Keçiörengücü 6. sıra için maçlarına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek hafta sonu oynanacak maçların programını henüz açıklanamadı.

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MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE;

  • Eskişehirspor 1-5 Bursaspor
  • Bandırmaspor 3-2 Adanaspor
  • Ümraniyespor 0-1 Altay
  • Samsunspor 3-1 Ankaraspor
  • İstanbulspor 1-1 Boluspor
  • Altınordu 3-2 Tuzlaspor
  • Keçiörengücü 4-1 Menemenspor
  • Giresunspor 3-0 Akhisarspor
  • Adana Demirspor 3-0 Balıkesirspor

34. HAFTA PROGRAMI

  • Adanaspor-Samsunspor
  • Tuzlaspor-Giresunspor
  • Menemenspor-Adana Demirspor
  • Akhisarspor-Ümraniyespor
  • Altay-Bandırmaspor
  • Ankaraspor-İstanbulspor
  • Balıkesirspor-Altınordu
  • Boluspor-Eskişehirspor
  • Bursaspor-Keçiörengücü
Adana Adanaspor Bursaspor Eskişehirspor Futbol Polis Süper Lig TFF Türkiye
Yayınlanma Tarihi:17:54,