Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
- 25 Kasım Cumartesi:
- 13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- 16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
- 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
- 19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
- 26 Kasım Pazar:
- 13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam
- 16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
- 16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
- 19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
- 27 Kasım Pazartesi:
- 20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın
- 20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan (AA)