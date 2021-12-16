Süper Lig’de 17. hafta derbiye sahne olacak
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta yarın oynanacak GZT Giresunspor - Altay maçı ile başlayacak. Pazar günü oynanacak derbide ise Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında GZT Giresunspor, Altay’ı konuk edecek.
Bu hafta derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de mücadele edecek. Lider Trabzonspor da Hatayspor’u ağırlayacak. Galatasaray ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig’de 17. haftanın programı şöyle:
17 Aralık Cuma
- 20.00 GZT Giresunspor – Altay
18 Aralık Cumartesi
- 13.30 Kasımpaşa – D. G. Sivasspor
- 16.00 Trabzonspor – A. Hatayspor
- 16.00 İ. H. Konyaspor – F. T. Antalyaspor
- 19.00 A. Alanyaspor – Adana Demirspor
- 19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir
19 Aralık Pazar
- 13.30 Çaykur Rizespor – Ö. K. Yeni Malatyaspor
- 16.00 Göztepe – V. Fatih Karagümrük
- 16.00 Y. Kayserispor – Gaziantep FK
- 19.00 Fenerbahçe – Beşiktaş