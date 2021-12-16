SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Süper Lig’de 17. hafta derbiye sahne olacak

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta yarın oynanacak GZT Giresunspor - Altay maçı ile başlayacak. Pazar günü oynanacak derbide ise Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Süper Lig’de 17. hafta derbiye sahne olacak

Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında GZT Giresunspor, Altay’ı konuk edecek.

Bu hafta derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de mücadele edecek. Lider Trabzonspor da Hatayspor’u ağırlayacak. Galatasaray ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig’de 17. haftanın programı şöyle:

17 Aralık Cuma

  • 20.00 GZT Giresunspor – Altay

18 Aralık Cumartesi

  • 13.30 Kasımpaşa – D. G. Sivasspor
  • 16.00 Trabzonspor – A. Hatayspor
  • 16.00 İ. H. Konyaspor – F. T. Antalyaspor
  • 19.00 A. Alanyaspor – Adana Demirspor
  • 19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir

19 Aralık Pazar

  • 13.30 Çaykur Rizespor – Ö. K. Yeni Malatyaspor
  • 16.00 Göztepe – V. Fatih Karagümrük
  • 16.00 Y. Kayserispor – Gaziantep FK
  • 19.00 Fenerbahçe – Beşiktaş
17 Aralık Adana Demirspor Alanyaspor Altay Antalyaspor Başakşehir Beşiktaş Çaykur Rizespor Fenerbahçe Galatasaray Giresunspor Kasımpaşa Kayserispor Konyaspor pazar Spor Toto Süper Lig Süper Lig Trabzonspor