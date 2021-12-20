Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
17:00 Fraport TAV Antalyaspor – Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU
17:00 Medipol Başakşehir – GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY
20:00 Adana Demirspor – Galatasaray: ARDA KARDEŞLER
20:00 Altay – Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN
22 ARALIK ÇARŞAMBA
17:00 Demir Grup Sivasspor – Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN
17:00 Atakaş Hatayspor – İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER
20:00 Gaziantep FK – Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
20:00 Vavacars Fatih Karagümrük – Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR
23 ARALIK PERŞEMBE
17:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK
20:00 Beşiktaş – Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK