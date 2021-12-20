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Spor Haberleri - Futbol

Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Yayınlanma: 14:48 - 20 Aralık 2021 Güncellenme:
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Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

17:00 Fraport TAV Antalyaspor – Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU

17:00 Medipol Başakşehir – GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY

20:00 Adana Demirspor – Galatasaray: ARDA KARDEŞLER

20:00 Altay – Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN

22 ARALIK ÇARŞAMBA

17:00 Demir Grup Sivasspor – Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN

17:00 Atakaş Hatayspor – İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER

20:00 Gaziantep FK  – Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

20:00 Vavacars Fatih Karagümrük – Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR

23 ARALIK PERŞEMBE

17:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK

20:00 Beşiktaş  – Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK

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