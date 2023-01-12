Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 19. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig’de 19’uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
- YARIN:
- 19.00 Kayserispor – Sivasspor (RHG Enertürk Enerji) ARDA KARDEŞLER
- 20.00 Galatasaray – Hatayspor (Nef) KADİR SAĞLAM
- 14 OCAK CUMARTESİ:
- 13.30 Antalyaspor – Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU
- 16.00 Adana Demirspor – MKE Ankaragücü (Yeni Adana) BURAK ŞEKER
- 16.00 Konyaspor – Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ABDULKADİR BİTİGEN
- 19.00 Trabzonspor – Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ ŞANSALAN
- 15 OCAK PAZAR:
- 13.30 Ümraniyespor – İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) ALİ PALABIYIK
- 16.00 Kasımpaşa – Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY
- 19.00 Gaziantep FK – Fenerbahçe (Kalyon) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇININ SAATİ DEĞİŞTİ
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında saat 17.00’de yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi ekibin talebi üzerine saat 19.00’a alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında evimizde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağımız müsabakanın başlama saati TFF tarafından 19.00’a alınmıştır.” ifadesine yer verildi.