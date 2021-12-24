Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı. 2021-2022 sezonu ilk devrenin son haftasında oynanacak kritik Trabzonspor-Başakşehir mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe’nin deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesinde Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
Ligin 19’uncu haftasında görev alacak hakemler şöyle:
25 ARALIK CUMARTESİ
- 13:30 Kasımpaşa – Altay (Tugay Kaan Numanoğlu)
- 16:00 GZT Giresunspor – Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)
- 16:00 Galatasaray – Fraport TAV Antalyaspor (Ali Şansaln)
- 19:00 Trabzonspor – Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
26 ARALIK PAZAR
- 13:30 Çaykur Rizespor – Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)
- 16:00 Aytemiz Alanyaspor – Vavacars Fatih Karagümrük (Alper Ulusoy)
- 16:00 Göztepe – Adana Demirspor (Atilla Karaoğlan)
- 19:00 Fenerbahçe – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
27 ARALIK PAZARTESİ
- 20:00 Yukatel Kayserispor – Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)
20:00 İttifak Holding Konyaspor – Beşiktaş (Mete Kalkavan)