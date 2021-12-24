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Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler görev yapacak.

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Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı. 2021-2022 sezonu ilk devrenin son haftasında oynanacak kritik Trabzonspor-Başakşehir mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe’nin deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesinde Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Ligin 19’uncu haftasında görev alacak hakemler şöyle: 

25 ARALIK CUMARTESİ

  • 13:30 Kasımpaşa  – Altay (Tugay Kaan Numanoğlu)
  • 16:00 GZT Giresunspor – Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)
  • 16:00 Galatasaray  – Fraport TAV Antalyaspor (Ali Şansaln)
  • 19:00 Trabzonspor – Medipol Başakşehir  (Halil Umut Meler)

26 ARALIK PAZAR 

  • 13:30 Çaykur Rizespor  – Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)
  • 16:00 Aytemiz Alanyaspor – Vavacars Fatih Karagümrük (Alper Ulusoy)
  • 16:00 Göztepe – Adana Demirspor  (Atilla Karaoğlan)
  • 19:00 Fenerbahçe  – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

27 ARALIK PAZARTESİ 

  • 20:00 Yukatel Kayserispor – Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)
    20:00 İttifak Holding Konyaspor – Beşiktaş (Mete Kalkavan)