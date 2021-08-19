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Süper Lig’de 2. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

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Süper Lig’de 2. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, MHK tarafından belirlendi.

20 AĞUSTOS CUMA

  • 20.30 Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21 AĞUSTOS CUMARTESİ

  • 19.15 Kasımpaşa-Giresunspor: Ali Palabıyık
  • 19.15 Çaykur Rizespor-Karagümrük: Volkan Bayarslan
  • 21.45 Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan
  • 21.45 Gaziantep FK-Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 AĞUSTOS PAZAR

  • 19.15 Konyaspor-Başakşehir: Halis Özkahya
  • 21.45 Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler
  • 21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Trabzonspor-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray-Hatayspor: Hüseyin Göçek