Süper Lig’de 2. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, MHK tarafından belirlendi.
20 AĞUSTOS CUMA
- 20.30 Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21 AĞUSTOS CUMARTESİ
- 19.15 Kasımpaşa-Giresunspor: Ali Palabıyık
- 19.15 Çaykur Rizespor-Karagümrük: Volkan Bayarslan
- 21.45 Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan
- 21.45 Gaziantep FK-Beşiktaş: Ümit Öztürk
22 AĞUSTOS PAZAR
- 19.15 Konyaspor-Başakşehir: Halis Özkahya
- 21.45 Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler
- 21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
23 AĞUSTOS PAZARTESİ
19.15 Trabzonspor-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray-Hatayspor: Hüseyin Göçek