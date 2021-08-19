Süper Lig’de 2. hafta heyecanı
Süper Lig'in 2. haftası Kayserispor ile Adana Demirspor arasında yarın oynanacak maçla ile başlayacak.
Süper Lig’de 2. hafta heyecanı yarın, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor, Adana Demirspor’u konuk edecek. Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile oynayacak. Haftanın son gününde ise Trabzonspor Sivasspor’u, Galatasaray da Hatayspor’u ağırlayacak.
Süper Lig’de 2. haftanın programı şöyle:
- 20 Ağustos Cuma
- 20.30 Kayserispor – Adana Demirspor
- 21 Ağustos Cumartesi
- 19.15 Kasımpaşa – Giresunspor
- 19.15 Çaykur Rizespor – Fatih Karagümrük
- 21.45 Alanyaspor – Altay
- 21.45 Gaziantep Futbol Kulübü – Beşiktaş
- 22 Ağustos Pazar
- 19.15 Konyaspor – Medipol Başakşehir
- 21.45 Fenerbahçe – Antalyapor
- 21.45 Göztepe – Yeni Malatyaspor
- 23 Ağustos Pazartesi
- 19.15 Trabzonspor – Sivasspor
- 21.45 Galatasaray – Hatayspor