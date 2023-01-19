Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler, TFF resmi internet sitesinden duyuruldu.
Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
- Yarın:
- 20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: Yasin Kol
- 21 Ocak Cumartesi:
- 16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Turgut Doman
- 19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
- 22 Ocak Pazar:
- 13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Cihan Aydın
- 16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Pakkan
- 16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
- 19.00 Trabzonspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler
- 23 Ocak Pazartesi:
- 20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: Murat Erdoğan
- 20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
(AA)