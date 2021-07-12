Süper Lig’de 2021/22 sezonunda görev alacak hakemler açıklandı

TFF, Süper Lig’de yeni sezonda görev alacak hakemleri açıkladı. Merkez Hakem Kurulu, talimatlarda yaptığı değişiklikle hakemlerde emeklilik yaşını 50’ye çıkardı. Hakemliği bırakacağı iddia edilen 47 yaşındaki Fırat Aydınus, ligde yeni sezonda da düdük çalacak. İşte TFF’den yapılan açıklama ve yeni sezonun hakem listesi:

”Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 01.07.2021 tarihli toplantısında Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nda değişiklik yapılmasına karar verdi.

MHK Talimatı’ndaki değişiklikler doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu, 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.”