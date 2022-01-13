Süper Lig’de 21. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak karşılaşmaların hakemleri MHK tarafından açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakem belli oldu. Konyaspor’un Ahmet Çalık’ın hayatını kaybetmesi üzerine TFF’ye yaptığı başvuru sonrasında Başakşehir karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
14 OCAK CUMA
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
15 OCAK CUMARTESİ
13.30 Adana Demirspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka
16.00 Karagümrük-Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
16 OCAK PAZAR
13.30 Altay-Alanyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Giresunspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Hatayspor-Galatasaray: Erkan Özdamar