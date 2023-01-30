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Süper Lig’de 22. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de hafta arasında oynanacak 22. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig’de 22. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Yarın:

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor / Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş / Ali Şansalan

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor / Hüseyin Göçek

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor / Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor / Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor / Cihan Aydın

2 Şubat Perşembe:

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor / Ümit Öztürk

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir / Kadir Sağlam

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe / Ali Palabıyık (AA)

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