Süper Lig’de 22. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de hafta arasında oynanacak 22. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Yarın:
17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor / Yiğit Arslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş / Ali Şansalan
1 Şubat Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor / Hüseyin Göçek
17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor / Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor / Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor / Cihan Aydın
2 Şubat Perşembe:
17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor / Ümit Öztürk
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir / Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe / Ali Palabıyık (AA)