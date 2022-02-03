Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 24. haftada oynanacak kritik maçların hakemleri açıklandı. MHK, uzun süre dinlendirdiği Ali Palabıyık'a 125 gün sonra maç verdi.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri MHK tarafından açıklandı.
İşte görevlendirmeler:
4 Şubat Cuma
20.00
İH Konyaspor – Giresunspor: Cüneyt Çakır
Y. Kayserispor – A. Hatayspor: Kadir Sağlam
5 Şubat Cumartesi
13.30
Gaziantep – DG Sivasspor: M. Kürşad Filiz
16.00
Trabzonspor – Kasımpaşa: Zorbay Küçük
VF Karagümrük – ÖKY Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00
Fenerbahçe – M. Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Şubat Pazar
16.00
Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00
Beşiktaş – FTA Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Göztepe – Altay: Sarper Barış Saka
ALİ PALABIYIK 125 GÜN SONRA DÖNÜYOR
MHK’nin en tecrübeli hakemlerinden Ali Palabıyık, 125 gün sonra sahalara dönüyor. Son olarak 3 Ekim 2021’de Galatasaray’ın deplasmanda 3-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçını yöneten Ali Palabıyık, mücadelede verdiği ve vermediği kararlarla her iki tarafın tepkisini çekmişti. O maçtan sonra uzun süre görev alamayan Palabıyık, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
6 Şubat Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasındaki mücadelede görev alacak olan Palabıyık, Süper Lig’deki mesaisine başlayacak.