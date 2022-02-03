Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 24. haftada oynanacak kritik maçların hakemleri açıklandı. MHK, uzun süre dinlendirdiği Ali Palabıyık'a 125 gün sonra maç verdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri MHK tarafından açıklandı.

İşte görevlendirmeler:

4 Şubat Cuma

20.00

İH Konyaspor – Giresunspor: Cüneyt Çakır

Y. Kayserispor – A. Hatayspor: Kadir Sağlam

5 Şubat Cumartesi

13.30

Gaziantep – DG Sivasspor: M. Kürşad Filiz

16.00

Trabzonspor – Kasımpaşa: Zorbay Küçük

VF Karagümrük – ÖKY Malatyaspor: Ali Palabıyık

19.00

Fenerbahçe – M. Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Şubat Pazar

16.00

Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray: Mete Kalkavan

19.00

Beşiktaş – FTA Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

Göztepe – Altay: Sarper Barış Saka

ALİ PALABIYIK 125 GÜN SONRA DÖNÜYOR

MHK’nin en tecrübeli hakemlerinden Ali Palabıyık, 125 gün sonra sahalara dönüyor. Son olarak 3 Ekim 2021’de Galatasaray’ın deplasmanda 3-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçını yöneten Ali Palabıyık, mücadelede verdiği ve vermediği kararlarla her iki tarafın tepkisini çekmişti. O maçtan sonra uzun süre görev alamayan Palabıyık, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

6 Şubat Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasındaki mücadelede görev alacak olan Palabıyık, Süper Lig’deki mesaisine başlayacak.