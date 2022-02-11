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Süper Lig’de 25. hafta hakemleri! Trabzonspor-Konyaspor maçı…

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-İH Konyaspor müsabakasında görev alacak hakem de belirlendi.

Yayınlanma: 10:27 - 11 Şubat 2022 Güncellenme:
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Süper Lig’de 25. hafta hakemleri! Trabzonspor-Konyaspor maçı…

Süper Lig’de 25. hafta heyecanı bugün, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) haftanın hakemlerini duyurdu. TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi Mete Kalkavan oldu. Haftanın programı ve hakemleri şöyle:

  • Bugün
    20.00 Altay – Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
  • 12 Şubat Cumartesi
    16.00 Medipol Başakşehir – Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
    16.00 GZT Giresunspor – Fenerbahçe: Zorbay Küçük
    19.00 Galatasaray – Kayserispor: Sarper Barış Saka
  • 13 Şubat Pazar
    13.30 DG Sivasspor – Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
    16.00 FT Antalyaspor – Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
    19.00 Kasımpaşa – Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
    19.00 Trazbzonspor – İH Konyaspor: Mete Kalkavan
  • 14 Şubat Pazartesi
    20.00 A.Hatayspor – Göztepe: Atilla Karaoğlan
    20.00 Adana Demirspor – Beşiktaş: Ali Şansalan
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