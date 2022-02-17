Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 26. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Adana Demirspor-Beşiktaş maçında kararlarıyla büyük tartışma yaratan Ali Şansalan'a görev verilmedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı… Lider Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geleceği mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesinde ise Yasin Kol düdük çalacak. 25. haftada Adana Demirspor-Beşiktaş maçında kararlarıyla büyük tartışma yaratan Ali Şansalan’a ise MHK bu hafta görev vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan

Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

Pazartesi: