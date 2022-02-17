Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 26. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Adana Demirspor-Beşiktaş maçında kararlarıyla büyük tartışma yaratan Ali Şansalan'a görev verilmedi.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı… Lider Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geleceği mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesinde ise Yasin Kol düdük çalacak. 25. haftada Adana Demirspor-Beşiktaş maçında kararlarıyla büyük tartışma yaratan Ali Şansalan’a ise MHK bu hafta görev vermedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
Cuma:
- 20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
- 20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
Cumartesi:
- 13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
- 19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan
Pazar:
- 13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
- 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
- 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
- 19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
Pazartesi:
- 20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler