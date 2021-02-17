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Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı

MHK, Süper Lig'de 26. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Güncellenme: 16:02, 17/02/2021
Haberler Futbol
Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 26’ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanacak maçların hakemleri şöyle:

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir – Trabzonspor: Halil Umut Meler

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa – Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor – İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Yukatel Denizlispor – Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray: Zorbay Küçük

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

16.00 Demir Grup Sivasspor – Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK – Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe – Göztepe: Hüseyin Göçek

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü – Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

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