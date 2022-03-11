Süper Lig’de 29. hafta maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası yarın oynanacak Hatayspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında heyecan yarın, 13 Mart Pazar ve 14 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Hatayspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Lider Trabzonspor, bu hafta Göztepe’yi konuk edecek. Haftanın önemli müsabakasında derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak.

Spor Toto Süper Lig’de haftanın programı şöyle: