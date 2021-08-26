Süper Lig’de 3. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 3. haftasında yarın, 28 Ağustos Cumartesi ve 29 Ağustos Pazar günleri oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi.
TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig 3. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:
Yarın
20.30 Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor – Konyaspor: Alper Ulusoy
28 Ağustos Cumartesi
19.15 Yeni Malatyaspor – Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka
19.15 Medipol Başakşehir – Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 Atakaş Hatayspor – Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45 Beşiktaş – Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
29 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa – Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15 Sivasspor – Göztepe: Burak Şeker
21.45 Altay – Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 GZT Giresunspor – Trabzonspor: Ali Şansalan