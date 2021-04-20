Süper Lig’de 3 haftalık maç saati değişimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 37, 38, 39. haftalarında saat 19.00’da başlayacak mücadelelerin saatlerini revize etti. Yapılan değişikliğe göre söz konusu müsabakalarda ilk düdük 20.30’da çalacak.

19.00 dışındaki maçlar ise daha önce açıklanan saatte başlayacak.,

Öte yandan TFF 1. Lig’de 32. hafta maçlarının tamamı pazar günü saat 19.00’da oynanacaktı. Programda değişikliğe giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakaların aynı gün 19.00 yerine saat 20.30’da başlayacağını duyurdu.