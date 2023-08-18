Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Süper Lig'in 3. ve 4. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Karşılaşmalar yaz uygulaması nedeniyle yine 19.15, 21.00 ve 21.45 saatlerinde başlayacak.
Trendyol Süper Lig’in 3. ve 4. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos’ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül’de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımların fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecek.