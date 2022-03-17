Süper Lig’de 30. hafta maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelelerinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor ve Fatih Karagümrük ile de Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu hafta Beşiktaş evinde Hatayspor ile oynayacak. Galatasaray ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında da Fenerbahçe, Konyaspor’u konuk edecek.

Süper Lig’de 30. hafta programı şöyle: