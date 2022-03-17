Süper Lig’de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Merkez Hakem Kurulu’nun Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev verdiği hakemler şöyle:
- Yarın
- 20.00 Çaykur Rizespor – Trabzonspor: Volkan Bayarslan
- 20.00 V. Fatih Karagümrük – Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam
- 19 Mart Cumartesi
- 13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa: Ali Şanslan
- 16.00 Göztepe – A. Alanyaspor: Zorbay Küçük
- 16.00 Adana Demirspor – Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
- 19.00 Beşiktaş – A. Hatayspor: Yasin Kol
- 20 Mart Pazar
- 13.30 F. T. Antalyaspor – GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
- 13.30 D. G. Sivasspor – Altay: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Gaziantep FK – Galatasaray: Arda Kardeşler
- 19.00 Fenerbahçe – İ.H. Konyaspor: Halil Umut Meler